Pva Tepla Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Pva Tepla hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 15,34 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -12,87 Prozent für Pva Tepla entspricht. Im Bereich "Informationstechnologie" lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 8,01 Prozent, und Pva Tepla erzielte eine Rendite, die 5,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Pva Tepla war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv ("grün"), und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt 11 Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pva Tepla diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Pva Tepla mit dem Wert 49,45 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pva Tepla bei 15,03, was bedeutet, dass die Börse 15,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Pva Tepla zahlt. Dieser Wert liegt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.