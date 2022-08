Das Puzzles & Survival x The Walking Dead Crossover-Event hat offiziell begonnen!

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die Feierlichkeiten zum 2-jährigen Jubiläum von PNS beinhalten 10 neue Crossover-Events und 4 Charakter-Skins aus der legendären Fernsehserie von AMC.37GAMES, der Herausgeber des Zombie-3-Gewinnt-Spiels Puzzles & Survival, feiert heute den zweiten Geburtstag des Spiels mit dem heutigen Start eines Crossover-Events in Zusammenarbeit mit AMCs weltweit erfolgreicher Fernsehserie The Walking Dead. (Sieh dir den Trailer zum Crossover hier an: LINK). Mit insgesamt zehn Events im Spiel im August verspricht es selbst für die eingefleischtesten Fans genug Zombie-Survival-Chaos!【CG LINK:https://youtu.be/_YY-ti_8xZk】Während dieses globalen Kollaborations-Events können Fans auch als Kultfiguren wie Negan, Daryl Dixon, Rick Grimes und Michonne spielen und mit ihnen kämpfen. Errichte neue Gebäude und erhalte einzigartige Gegenstände, um sowohl die untote Horde als auch Bedrohungen durch andere Überlebende abzuwehren.Die Spieler können im Event [Hilfe von Ricks Gruppe] Ressourcen von Rick Grimes erhalten und im Event [Entschlüssle die Botschaft der Saviors] neue Wege finden, um Geheimnisse über die schurkischen Saviors aufzudecken. Die Spieler können dann die [Sammle Waffenhinweise]-Events abschließen, um mehr Waffen und Gegenstände zu erhalten, die ihnen in den [Community-Duell]-PVP-Events helfen und sie im Kampf gegen die Saviors unterstützen. Zu guter Letzt können die Spieler während der Zusammenarbeit limitierte The Walking Dead-Sticker-Pakete verdienen und weitere Easter Eggs im Spiel entdecken. Für weitere Details zu den Crossover-Events, loggt euch in das Spiel ein, um mehr zu erfahren.In diesem Crossover treten nicht nur Menschen gegen Zombies an, sondern auch Menschen der Saviors gegen Überlebende aus der Sicheren Zone von Alexandria. Bist du bereit, die 3-Gewinnt-Rätsel zu lösen, um die untoten Horden abzuwehren und deine Gegner zu besiegen? Der Krieg beginnt für Spieler auf der ganzen Welt, aber Fans können sich einen Vorsprung verschaffen, indem sie zwei kostenlose Geschenkpakete sammeln, die ihnen einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern verschaffen, indem sie die Codes [PNSNEGAN] und [PNSTWD] verwenden, um sie so schnell wie möglich zu erhalten!Für weitere Informationen über Events im Spiel, besuche bitte die Webseite von 37GAMES oder folge den unten aufgeführten Social Media-Konten.- Download: https://pse.is/pnstwd004- Offizielle Fan-Seite: https://www.facebook.com/PnS.37GamesAbout AMCAMC is home to some of the most popular and acclaimed programs on television. AMC was the first basic cable network to ever win the Emmy® Award for Outstanding Drama Series with Mad Men in 2008, which then went on to win the coveted award four years in a row, before Breaking Bad won it in 2013 and 2014. The network's series The Walking Dead is the highest-rated series in cable history. AMC's current original drama series are Better Call Saul, Kevin Can F*** Himself, 61st Street, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, and the forthcoming series Dark Winds, Anne Rice's Interview with the Vampire, Anne Rice's Mayfair Witches, and Tales of the Walking Dead, among others. AMC also explores authentic worlds and discussion with original shows like Talking Dead, AMC Visionaries and Ride with Norman Reedus. AMC is owned and operated by AMC Networks Inc. and its sister networks include IFC, SundanceTV, BBC America and WE tv. AMC is available across all platforms, including on-air, online, on demand and mobile.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1870809/CG____logo_____169.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1870810/image_2.jpgPressekontakt:Siqi Zhou,86-020-85573910,262796784@qq.comOriginal-Content von: 37 GAMES, übermittelt durch news aktuell