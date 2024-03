Puyi Inc-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Puyi-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 5,59 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 6,69 USD, was einem Unterschied von +19,68 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,63 USD wird berücksichtigt, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (+0,9 Prozent). Daher erhält die Puyi-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die einfache Charttechnik jedoch mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Puyi-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit eine positive Einschätzung.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktie betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 59,92, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 45 führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für den RSI der Puyi-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Puyi-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,21 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +16,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 20,17 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.