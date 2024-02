Puyi Inc Aktie: Was passiert jetzt?

Die Aktie von Puyi hat in den letzten Monaten ein positives Bild in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz abgegeben. Die Diskussionsintensität war erhöht, was auf eine positive Kommunikation hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht weicht der letzte Schlusskurs der Puyi-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage positiv ab. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Puyi-Aktie also gemischte Bewertungen, wobei die technischen Aspekte positiver sind als der Branchenvergleich.