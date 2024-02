Mit Pursuit Minerals wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert von Pursuit Minerals liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Pursuit Minerals.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Pursuit Minerals bei 0,004 AUD liegt und damit um 60 Prozent vom GD200 (0,01 AUD) entfernt ist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,01 AUD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Pursuit Minerals-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Pursuit Minerals eingestellt waren. Es gab vier positive und einen negativen Tag, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Pursuit Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht bedeutend verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Pursuit Minerals-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.