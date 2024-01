Pursuit Minerals Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Pursuit Minerals liegt der RSI7 aktuell bei 54,55 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 51,52 liegt. In beiden Fällen erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Pursuit Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs um -15 Prozent über dem GD200 und dem GD50 liegt. Ein negativer Trend, der als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Pursuit Minerals eine positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Insgesamt wird Pursuit Minerals als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.