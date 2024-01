Pureprofile Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Pureprofile-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,03 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,026 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,33 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 AUD, was ebenfalls zu einem Abstand von -13,33 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Pureprofile weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt ähnliche Ergebnisse mit einem Wert von 53,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Pureprofile-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit zwei Tagen positive Diskussionen und drei Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pureprofile, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Pureprofile konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Pureprofile daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.