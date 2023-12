Pureprofile Aktie: Der absolute Knall!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, was die Anleger betrifft. An einem Tag gab es zwar positive Themen, aber an den anderen vier Tagen dominierte die negative Kommunikation. Besonders diskutierten die Anleger auch über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Pureprofile. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und stuft das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" ein.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Pureprofile zeigten sich interessante Ergebnisse: Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Pureprofile-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergab, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen einen Unterschied von -20 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergab eine Ausprägung von 80, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führte. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 61,54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt führen diese Ergebnisse zu einem Gesamtrating von "Schlecht".