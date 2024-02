Purefun AB Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild bei Purefun, und auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Diskussion über Purefun in den letzten zwei Wochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie auch auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Purefun liegt bei 45,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,14, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Purefun-Aktie am letzten Handelstag bei 11,3 SEK lag, was einem Unterschied von -7,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 12,16 SEK entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,85 SEK, was einem Unterschied von -4,64 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Purefun daher eine "Neutral"-Bewertung auch aus charttechnischer Sicht.