Purefun AB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung und das Buzz: Die Stimmung in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Purefun. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Purefun daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Purefun eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Purefun daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Purefun von der Redaktion für die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Purefun liegt derzeit bei 12,54 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,7 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt also +1,28 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,53 SEK, was einer Distanz von +10,15 Prozent entspricht und zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Purefun liegt bei 43,18, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,41, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" basierend auf diesem Gesamtbild.