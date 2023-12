Purefun AB Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Die Purefun-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,84 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, weist einen Wert von 40,43 auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Purefun-Aktie ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, obwohl das Interesse an der Aktie in den letzten Tagen nicht besonders stark war.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Purefun-Aktie aktuell bei 12,58 SEK, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 12,75 SEK, was einer Differenz von +1,35 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage 11,36 SEK, was einer Differenz von +12,24 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.