Purecycle Technologies Holdings Aktie: Was kann da noch kommen?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Purecycle ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Purecycle-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,92, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Purecycle als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich diese Bewertungen: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates zu Purecycle vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 14 USD, was einer Erwartung in Höhe von 245,68 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 4,05 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Diskussionen rund um Purecycle in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Purecycle bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Purecycle keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes erfolgt, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Purecycle keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Purecycle für diese Stufe daher ein "Schlecht".