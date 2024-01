Purecycle Technologies Holdings Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "PureCycle Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Purecycle wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 46,24 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für Purecycle eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Diskussionen in sozialen Medien einschätzen. Obwohl die Kommentare überwiegend negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "neutral" führt.

Langfristig wird die Purecycle-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit keiner neutralen und keiner negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 14 USD, was eine erwartete Performance von 273,33 Prozent bedeutet, was insgesamt zu einer Bewertung von "gut" führt. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor.

Insgesamt ergibt sich für Purecycle eine neutrale bis positive Einschätzung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und den Analystenmeinungen.