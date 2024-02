Pure Storage Aktie: Das war abzusehen!

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pure Storage einen Wert von 184, was bedeutet, dass die Börse 184,71 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist ein Anstieg um 299 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 46. Aufgrund dessen wird der Titel als überbewertet eingestuft und auf Basis des KGV als "Schlecht" bewertet.

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen weist Pure Storage derzeit eine mittlere Aktivität auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf die langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Pure Storage als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 46,57, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 35,69 aufweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Pure Storage derzeit bei 35,56 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 42,95 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,78 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 38,41 USD, was einer Distanz von +11,82 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.