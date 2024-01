Pure Storage Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Pure Storage-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 33,27 USD, während der aktuelle Kurs bei 37,44 USD liegt, was einer Abweichung von +12,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 35,3 USD über dem aktuellen Kurs (+6,06 Prozent Abweichung). Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Dividenden-Aktienkurs-Verhältnis ergibt bei Pure Storage eine negative Differenz von -11546,47 Prozent zum Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird.

Im Branchenvergleich konnte die Pure Storage-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,57 Prozent erzielen, was 25,49 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Aktie mit einer Rendite von -1,3 Prozent um 35,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

