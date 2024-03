Pure Resources Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Pure-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 33,33, was als neutral eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 56, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigte in den letzten zwei Wochen eine neutrale Tendenz. Auch in den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Pure-Aktie bei 0,2 AUD, was als schlecht eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs von 0,105 AUD beträgt -47,5 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 0,12 AUD eine Differenz von -12,5 Prozent, was ebenfalls als schlechtes Signal gewertet wird.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der verschiedenen Analysen eine schlechte Gesamteinschätzung für die Pure-Aktie.