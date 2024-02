Pure Hydrogenration Aktie: Das ist erstaunlich

In den sozialen Medien zeigt sich bei Pure Hydrogen in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. Auch die Anleger-Stimmung wird positiv eingeschätzt, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Kommentare und Wortmeldungen verzeichnet wurden. Die Anleger-Stimmung insgesamt erlaubt daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Pure Hydrogen weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Wert der Aktie derzeit unter dem Trendsignal liegt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine negative Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.