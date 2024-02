Pure Foods Tasmania Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Analyse von Pure Foods Tasmania zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und den Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Wertung für Pure Foods Tasmania.

Die technische Analyse ergab ebenfalls keine positiven Ergebnisse. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt lagen unter dem letzten Schlusskurs der Aktie. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wurde Pure Foods Tasmania daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu einer neutralen Einstufung auf dieser Ebene, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf überkaufte Situationen hin, was zu einer schlechten Bewertung führte. Der RSI25 hingegen zeigte eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation an, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Einstufung für Pure Foods Tasmania in dieser Kategorie.