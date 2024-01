Pure Foods Tasmania Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Pure Foods Tasmania-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit 0,11 AUD bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,093 AUD, was einem Rückgang von 15,45 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,08 AUD, was einen Anstieg von 16,25 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet, und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pure Foods Tasmania also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung in Bezug auf Pure Foods Tasmania hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf das Unternehmen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Pure Foods Tasmania in den letzten Tagen überwiegend negativ, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen größtenteils positiv waren. Daher erhält Pure Foods Tasmania in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Pure Foods Tasmania momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also überwiegend positiv bewertet.