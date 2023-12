Pure Extracts Technologies Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Pure Extracts liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die vergangenen 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Pure Extracts in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Pure Extracts bei 0,01 CAD und ist somit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei 0 Prozent liegt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Insgesamt ergibt sich somit für Pure Extracts eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.