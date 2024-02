Pure Extracts Technologies Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall von Pure Extracts zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis 50 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Pure Extracts auch hier ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in Bezug auf Pure Extracts wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pure Extracts-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 CAD liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein neutrales Rating.

Zusammenfassend erhält die Pure Extracts-Aktie sowohl in Bezug auf Sentiment und Buzz, den Relative Strength Index, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse insgesamt eine neutrale Bewertung.