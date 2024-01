Pure Extracts Technologies Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pure Extracts als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert von 50 als auch der RSI25-Wert von 50 für die Pure Extracts-Aktie führen zu einer neutralen Empfehlung für beide Zeiträume.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Pure Extracts-Aktie von 0,01 CAD derzeit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer neutralen Einschätzung führt. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung aufgrund der 0-prozentigen Distanz zum GD200.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Pure Extracts in den letzten Wochen kaum verändert hat. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke werden daher insgesamt als neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Pure Extracts in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Aktie von Pure Extracts.