Pure Cycle Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Pure Cycle beträgt das aktuelle KGV 50, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" (die im Durchschnitt ein KGV von 129 haben) als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Pure Cycle liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,57 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pure Cycle-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,34 USD, während der letzte Schlusskurs (10,05 USD) eine Abweichung von -2,8 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,08 USD) weist mit einer Abweichung von -0,3 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Pure Cycle-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.