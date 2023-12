Pure Bioscience Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Pure Bioscience-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,14 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +27,27 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 0,12 USD, was einem Abstand von +16,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Pure Bioscience eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Im Bereich der Dividenden liegt Pure Bioscience mit einer Ausschüttungsrate von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushaltsprodukte (3,14 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Pure Bioscience-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 40 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.