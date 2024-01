Pure Bioscience Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der aktuelle Kurs von Pure Bioscience liegt bei 0,14 USD und ist damit um +27,27 Prozent höher als der GD200 (0,11 USD). Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,12 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal zeigt, da der Abstand zum GD50 bei +16,67 Prozent liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Pure Bioscience-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Pure Bioscience als neutral eingestuft. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, weist einen Wert von 33,33 auf, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für den Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 42,86 und begründet ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Pure Bioscience in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist, da in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In Bezug auf die Dividende weist Pure Bioscience im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushaltsprodukte eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,13 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,13 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Branchendurchschnitt.