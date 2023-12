Pure Bioscience Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die technische Analyse der Pure Bioscience-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,13 USD weicht somit um +18,18 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,11 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls um +18,18 Prozent darüber liegt und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Pure Bioscience derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -3,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Haushaltsprodukte" entspricht. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Pure Bioscience zeigen, dass es in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Pure Bioscience neutral diskutiert, jedoch gab es in den letzten ein, zwei Tagen vor allem Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Pure Bioscience führt.

