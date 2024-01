PureTech Health Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Puretech Health. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 14,94 Punkte, was darauf hindeutet, dass Puretech Health derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft. Daher wird das Wertpapier mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Puretech Health in diesem Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Puretech Health in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über ein Wertpapier gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Puretech Health wurde deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Puretech Health-Aktie beträgt derzeit 198,28 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 160,79 GBP, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Puretech Health in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich Aktienkurs fällt auf, dass Puretech Health mit einer Rendite von -27,13 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 12 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.