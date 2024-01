Rubellite Energy Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den letzten zwölf Monaten hat Rubellite Energy insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Rubellite Energy in den letzten 30 Tagen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 3,1 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 54,23 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet. In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz über Rubellite Energy in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Rubellite Energy derzeit um 14,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -5,63 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung, eine "Neutral"-Bewertung im Anleger-Sentiment und eine "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse für Rubellite Energy.