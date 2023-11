PureTech Health Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Puretech Health Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 157,2 GBP erreicht, was einer Abweichung von -8,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -23,26 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Puretech Health-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI von 94 für die letzten 7 Tage. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine weniger volatile Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz erhält die Aktie von Puretech Health eine Einschätzung von "Gut", aufgrund der erhöhten Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Wertung.

Die Anleger-Stimmung bei Puretech Health ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.