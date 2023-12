PureBase Aktie: Was soll das denn werden?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass Purebase in der Internet-Kommunikation kaum signifikante Veränderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Purebase-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 52,86 und der RSI25 liegt bei 57,39, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Purebase veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Purebase bei 0,11 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,076 USD hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -30,91 Prozent und zum GD50 von -15,56 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".