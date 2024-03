PureBase Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Purebase liegt bei 46,03, was eine neutrale Situation signalisiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Purebase eingestellt waren. Es wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Purebase eine positive Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher wird Purebase insgesamt als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Purebase-Aktie der letzten 200 Handelstage von -10 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.