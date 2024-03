PureBase Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Purebase wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,3, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die technische Analyse durchgeführt. Der GD200 beträgt 0,11 USD, und da der Kurs der Aktie bei 0,085 USD liegt, verläuft er um -22,73 Prozent über diesem Trendsignal, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 beträgt 0,08 USD, was einer Abweichung von +6,25 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um Purebase. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass Purebase eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.