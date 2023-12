PuraPharm Aktie: Was soll man davon noch halten?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Purapharm bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Purapharm zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird die Purapharm-Aktie um 71 Prozent weniger bezahlt. Somit wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Purapharm-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,02 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,89 HKD weicht um -12,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,99 HKD) liegt mit einer Abweichung von -10,1 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat Purapharm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,73 Prozent erzielt, während der Durchschnitt bei -15,75 Prozent lag. Dies führt zu einer Underperformance von -7,98 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Purapharm um 7,95 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Purapharm mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,53 Prozent, was zu einer Differenz von -3,53 Prozent führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

