PuraPharm Aktie: Pleite oder Chance?

Purapharm schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,49 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,49 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den letzten 12 Monaten erzielte Purapharm eine Performance von -23,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -9,61 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,12 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,27 Prozent, wobei Purapharm um 13,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Purapharm liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 62,79, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral". Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Purapharm liegt bei 11,28, während der Branchendurchschnitt bei 39,02 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.