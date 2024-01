PuraPharm Aktie: Immer langsam!

Die Anleger-Stimmung bei Purapharm in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,01 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,9 HKD liegt, was einer Abweichung von -10,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,98 HKD, was einer Abweichung von -8,16 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 50 bzw. 58,82, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Purapharm aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" führt und somit zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik. Insgesamt ergibt sich eine neutrale bis schlechte Bewertung für Purapharm basierend auf den analysierten Faktoren.

