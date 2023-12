PuraPharm Aktie: Geht es jetzt los?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Purapharm in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Auch die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber Purapharm gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Purapharm zeigt einen Wert von 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 11,28 und liegt damit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 39. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb Purapharm in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.