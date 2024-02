PuraPharm Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Purapharm-Aktie notiert derzeit bei 0,84 HKD und liegt damit um -1,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen eine Distanz von -13,4 Prozent zum GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Purapharm-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,5 Prozent erzielt, was 5,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -29,67 Prozent, wobei Purapharm aktuell 1,83 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Purapharm liegt der RSI7 bei 11,11 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 53,49, was darauf hindeutet, dass Purapharm weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Purapharm-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Purapharm in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.