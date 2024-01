Mit Puma wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Puma diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 2 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Puma derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 1,98 Prozentpunkte (1,6 % gegenüber 3,58 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Puma erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,33 Prozent, was 0,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt Puma jedoch 3,24 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Stärke Index (RSI) für die Puma-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 70. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Bewertung und ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zur Puma-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.