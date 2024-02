Puma erhöht Ausschüttungsquote für Dividende - Aktienrückkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma will Aktionäre mit einer besseren Dividendenpolitik überzeugen. So soll die Ausschüttungsquote künftig bei 25 bis 40 Prozent des Konzernergebnisses liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag vor seinem am Mittag beginnenden Kapitalmarkttag mit. Bislang lag die Obergrenze bei 35 Prozent. Zudem kündigte Puma ein Aktienrückkaufprogramm an, das ein Volumen von 10 bis 25 Prozent des Konzernergebnisses haben soll. Insgesamt soll so die Ausschüttungsquote bis zu 50 Prozent des Konzernergebnisses erreichen. Das Unternehmen begründete den Schritt mit einem erwarteten robusten Mittelzufluss.

Die erste Tranche sehe den Rückkauf eigener Aktien mit einem Gesamtkaufpreis von bis zu 100 Millionen Euro vor und beginne im März 2024 für den Zeitraum bis zum 6. Mai 2025. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. Die Aktie sprang nach den Nachrichten kurz an, gab dann die Gewinne wieder ab und notierte zuletzt knapp ein Prozent im Minus./nas/stk