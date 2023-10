Puma: Zielkurs von 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie von Puma wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet. Ihr wahres Kursziel liegt bei +32,86% über dem aktuellen Preis.

• Am 9. Oktober 2023 verzeichnete Puma einen Rückgang um -0,67%

• Das Kursziel für Puma beträgt 71,40 EUR

• Der aktuelle Guru-Score für Puma liegt bei 4,00 gegenüber zuvor ebenfalls bei 4,00

Am gestrigen Tag fiel der Wert von Pumas Aktienkurs am Finanzmarkt um -0,67%. Damit addieren sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – und somit einer vollständigen Woche – auf -9,59%. Der Markt scheint im Moment also relativ pessimistisch eingestellt zu sein.

Obwohl die Bankanalysten eine solche Entwicklung nicht erwartet hatten? Die Stimmung ist jedenfalls klar.

Das aktuelle Zielkurs für Pumas Aktie liegt bei 71,40 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Meinung dass das...