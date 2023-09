Puma: Potenzial von mehr als +20%

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie des Sportartikelherstellers Puma wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 71,40 EUR – ein Potential von mehr als +20% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 29.09.2023 legte Puma um +6,19% zu.

• Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das Kurspotenzial bei +20,93%.

• Die Mehrheit (85%) der Analysten empfiehlt die Aktie mit “Kaufen” oder “Halten”.

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich die Entwicklung der Puma-Aktie positiv gestaltet und endete am gestrigen Tag mit einem Zuwachs von +6,19%. Insgesamt beträgt damit das Plus über eine vollständige Handelswoche hinweg bisher +1,97%. Diese Performance lässt auf Optimismus seitens des Marktes schließen.

Das mittelfristige Kursziel für die Puma-Aktie ist durchschnittlich gesehen bei 71,40 EUR angesiedelt. Sollte...