Puma: Potenzial von +47,86% laut Analysten - Kursziel 71,40 EUR

Die Puma-Aktie wurde von Experten als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kursziel beläuft sich auf 71,40 EUR und bietet damit ein Potential von +47,86%. Gestern stieg der Aktienkurs um +1,53%, während die vergangene Handelswoche insgesamt einen Rückgang von -4,60% verzeichnete.

• Puma: Am 22.06.2023 mit +1,53%

• Das Kursziel von Puma liegt bei 71,40 EUR

• Guru-Rating von Puma bleibt das selbe mit 3,97

Obwohl einige Analysten besorgt sind über die negative Trends in der letzten Woche am Finanzmarkt und ihre Auswirkungen auf den aktuellen Trend der Aktie halten viele Experten an ihrer optimistischen Haltung gegenüber dem Unternehmen fest. Insgesamt empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und zwölf weitere bewerten sie als “Kauf”. Neun halten eine neutrale Positionierung für angemessen.

Das positiv ausgefallene...