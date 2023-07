Puma: Potenzial für Kurssteigerung von +33,54% laut Analysten – Aktuelles Kursziel bei 69,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Am 07.07.2023 verzeichnete die Puma-Aktie eine leicht positive Entwicklung von +0,04%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Kurs jedoch um -3,85%, was auf eine aktuelle pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Laut Bankanalysten hat die Puma-Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial bis zu einem Zielkurs von 69,36 EUR und somit einen Spielraum für eine mögliche Steigerung des aktuellen Preises um +33,54%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung angesichts der jüngsten schwachen Performance.

Dennoch empfehlen insgesamt 21 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten und nur wenige zur Verkaufsoption. Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen liegt bei beachtlichen +72,41%.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einer Bewertung von “4” (auf einer Skala von 1-5) diese Einschätzung durch...