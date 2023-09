Puma: Potenzial für Kurssteigerung – Analysten sehen wahres Kursziel bei 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Am Finanzmarkt hat die Puma-Aktie gestern -0,55% verloren. Insgesamt beträgt das Plus der vergangenen fünf Handelstage jedoch +0,62%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt schließen lässt.

Laut Bankanalysten ist die Aktie von Puma aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 71,40 EUR auf. Ein Potential zur Kurssteigerung um +15,80%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Entwicklung des Trends.

Von insgesamt 29 befragten Analysten raten dabei 21 zum Kauf oder zum Halten der Aktien. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,00 Punkten und bestärkt somit die positiven Erwartungen an den Sportartikelhersteller.

Zusammengefasst:

• Am gestrigen Handelstag verlor die Puma-Aktie -0,55%

• Mittelfristiges Kursziel von Puma laut Bankanalysten: 71,40 EUR

