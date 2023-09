Puma: Potenzial für Kursanstieg - 71,40 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Puma am Finanzmarkt an Wert und notierte bei einem Minus von -2,71%. Auch in der vergangenen Woche ergab sich ein negativer Trend. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist jedoch optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Puma wird im Durchschnitt bei 71,40 EUR gesehen. Sollte dieser Wert erreicht werden, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +18,37%. Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen wurden 21 als “Kauf” oder “starker Kauf” bewertet. Das Guru-Rating beträgt nun ebenfalls eine solide Bewertung von 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.

Auch wenn nicht alle Experteneinschätzungen übereinstimmen und die jüngste Kursentwicklung schwach war, gibt es dennoch eine überwiegend positive Einschätzung mit einem Anteil von +72,41% an optimistischen...