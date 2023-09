Puma: Potenzial für 71,40 EUR pro Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Puma-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 71,40 EUR. Das bedeutet ein Potenzial von +18,53% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Puma mit -2,84% am 14.09.2023

• Aktuelles mittelfristiges Kursziel: 71,40 EUR

• Guru-Rating steigt auf 4,00

Gestern verzeichnete die Puma-Aktie einen Rückgang um -2,84%, was zu einem wöchentlichen Verlust von -1,70% führte. Es scheint also eine pessimistische Stimmung am Markt zu herrschen.

Obwohl nicht alle Analysten damit gerechnet haben dürften, sind sie sich weitgehend einig in ihrer Einschätzung des Mittelkurses bei 71,40 EUR pro Aktie. Wenn sie richtig liegen sollten Investoren eine Chance mit einem Gewinnpotenzial von +18,53%. Dieser Optimismus wird durch das Guru-Rating bestätigt und unterstützt die Auffassung eines Kaufes durch den...