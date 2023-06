Puma: Kursziel von 71,40 EUR erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie von Puma wird nach Ansicht der Analysten aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +44,97% über dem aktuellen Kurs.

• Puma legt am 09.06.2023 um +3,08% zu

• Das Kurspotenzial beträgt 44,97%

• Guru-Rating bleibt bei 3,97

Am gestrigen Tag verzeichnete die Puma-Aktie an der Börse einen Anstieg von +3,08%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein positiver Trend mit einer Gesamtsteigerung von +5,66% abgezeichnet. Die Marktlage scheint insofern relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Puma beträgt derzeit 71,40 EUR laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten. Wenn diese Annahme zutrifft eröffnet dies Investoren eine Chance auf ein potenzielles Plus von +44,97%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten Aufwärtstrends.

Derzeit...