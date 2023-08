Puma: Kursziel von 70,38 EUR laut Analysten nicht angemessen

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Puma wurde nach Ansicht der Analysten am Finanzmarkt bisher nicht richtig bewertet. Das aktuelle Kursziel liegt bei 70,38 EUR und bietet Investoren ein mögliches Kurspotenzial von +12,46%. Die gestrige Entwicklung an der Börse lag bei einem Plus von 0,16%, während die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage mit einem Minus von -2,16% relativ pessimistisch ausfallen.

• Puma-Kursentwicklung: +0,16%

• Mittelfristiges Kursziel: 70,38 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.00

Acht von insgesamt achtundzwanzig Bankanalysten schätzen die Aktie als “starken Kauf” ein und dreizehn weitere Experten empfehlen den Kauf. Acht Analysten haben eine neutrale Position eingenommen und sprechen sich für das Halten der Wertpapiere aus.

Positive Einschätzungen überwiegen jedoch weiterhin auf...