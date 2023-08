Puma: Kursziel bei 70,38 EUR - Analysten sehen hohes Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie von Puma weckt das Interesse der Bankanalysten, die den aktuellen Kurs für falsch bewerten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 70,38 EUR und bietet damit ein erhebliches Wachstumspotenzial von +11,79% im Vergleich zum jetzigen Stand.

• Am 08. August fiel der Puma-Kurs um -0,25%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

• Optimismus mit einem Anteil von +72,41%

Während einige Analysten noch zögern und sich auf eine “Halten”-Bewertung festlegen wollen (8 Experten), sind andere investitionsfreudiger und sprechen sogar von einem klaren Kaufsignal (8 Experten). Die größte Gruppe besteht jedoch aus denjenigen Analysten (13), die optimistisch bleiben aber nicht euphorisch werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt auch weiterhin positive Signale für Investoren an. Was also spricht...