Puma: Kurspotenzial von +15,16% - Bankanalysten sind optimistisch

Die Aktie von Puma hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung hingelegt und die Ergebnisse der letzten Woche mit einem Plus von +1,14% beendet. Am gestrigen Tag stieg der Wert um weitere +1,24%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Puma bei 71,40 EUR. Wenn die Prognosen der Bankanalysten eintreffen sollten, würde dies ein Potenzial von +15,16% bedeuten. Derzeit empfehlen insgesamt 29 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Lediglich zwei Experten raten dazu, die Anteile zu verkaufen.

Das Guru-Rating für Puma hat sich aufgrund der positiven Entwicklung nun auf 4,00 erhöht.

Anmerkung: Diese Informationen dienen lediglich als Orientierungshilfe und stellen keine Investmentempfehlungen dar.